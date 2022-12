Veröffentlicht am 15. Dezember 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Kennzeichendiebstahl in Rheinbreitbach

In der Nacht zum Mittwoch, 14. Dezember 2022, wurden an einem geparkten Kia Sportage beide Kennzeichenschilder am Sportplatz in Rheinbreitbach entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei