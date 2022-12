Veröffentlicht am 15. Dezember 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Taschendiebstahl in Linz am Rhein

Dienstagabend, 13. Dezember 2022, entwendete ein 23-jähriger Mann bei einem Besuch bei seinem Onkel ihm 100 Euro aus der Jackentasche, die an der Garderobe hing. Nachdem der Onkel den Diebstahl bemerkte und bei der Linzer Polizei Anzeige erstattet hatte, zeigte der Neffe Reue und überwies das Geld zurück. Quelle: Polizei