Veröffentlicht am 15. Dezember 2022 von wwa

RACKSEN – Racksen im SWR Fernsehen – Porträt am Freitag, 16. Dezember 2022, in der „Landesschau Rheinland-Pfalz“

In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR Fernsehen liebevolle und sehenswerte Ortsporträts. Ein Beitrag über die Bongardstraße in Racksen läuft am 16. Dezember, ab 18:45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“.

Die Bongardstraße im Westerwälder Dörfchen Racksen geht gleich zwei Mal von der Hauptstraße ab. Ihr halbkreisförmiger Bogen ist nur knappe 300 Meter lang und umfasste früher wohl einmal eine Weidefläche mit Streuobstwiese. Heute findet sich hier eine bunte Mischung aus Menschen, Tieren und Maschinen. Wenn die Pendler:innen morgens zur Arbeit fahren, geht Barbara Enders mit ihren drei Schäferhunden Gassi. Die Hunde geben ihr Struktur und Halt, was in der Vergangenheit besonders wichtig war. Die Faszination für große Hunde hat Barbara Enders von ihrem Untermieter Jacques Piederiet. Der pensionierte Juwelier aus den Niederlanden erforscht seit Jahrzehnten die Gemeinsamkeiten von Wölfen und Hunden.

Seine Nachbar:innen Klaus und Dorothea Engers interessieren sich mehr für Menschen. Regelmäßig organisieren sie Seniorennachmittage in ihrer evangelischen Gemeinde und laden auch schon mal die Nachbarn zu einem besinnlichen Adventsabend ein. Der Spezialist für Maschinen in der Bongardstraße ist Andreas Braun. Seitdem der gelernte Autoschlosser in den 1990er Jahren mit seiner Familie aus Kasachstan in den Westerwald gekommen ist, unterstützt er die Dorfgemeinschaft mit Rat und Tat. Doch der Moskwitsch, den er in fünfjähriger Kleinarbeit in seiner Werkstatt aufgebaut hat, bedeutet für ihn mehr als nur ein technisches Spielzeug.