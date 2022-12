Veröffentlicht am 15. Dezember 2022 von wwa

ZIEGENHAIN – St. Nikolaus besucht Kinder in Ziegenhain

Am Nikolaustag schwebte er mal wieder leibhaftig in Ziegenhain ein und verteilte an die zahlreich versammelten Kinder Schoko-Nikoläuse und sonstige Leckereien. Dabei wurde er ganz cool von einigen Kids mit ‚Hi-Five‘ begrüßt, einige kleinere Kinder waren da doch etwas reservierter und zeigten zunächst großen Respekt vor dem heiligen Mann. Aber leckere Süßigkeiten und sogar Fan-Nikoläuse brachen sehr schnell das Eis und man wollte unbedingt ein Erinnerungsfoto mit St. Nikolaus machen. Ein gelungener Nachmittag für die Ziegenhainer ‚Pänz‘ und die zahlreich erschienen Eltern und Großeltern.