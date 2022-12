Veröffentlicht am 15. Dezember 2022 von wwa

VALLENDAR – DRK Rettungssanitäterin durch „rücksichtslose“ Fahrzeugführerin während Verkehrsunfallaufnahme verletzt

Im Rahmen eines vorangegangenen Verkehrsunfalls mit einer verletzten Fußgängerin in der Westerwaldstraße in Vallendar wurde eine DRK-Rettungssanitäterin am Dienstagvormittag, 13. Dezember 2022, durch eine „rücksichtslose Fahrzeugführerin“ verletzt.

Was war geschehen: Während der Unfallaufnahme liefen parallel die Rettungs- und Versorgungsmaßnahmen bei der verletzten Fußgängerin. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei gesichert. Bei allen Einsatzfahrzeugen (Polizei, Rettungswagen und Notarztwagen) vor Ort war das Blaulicht eingeschaltet.

Im Rahmen der Rettungsmaßnahme wurde durch die Rettungssanitäterin eine Trage für den Transport der verletzten Fußgängerin aus dem Rettungswagen geholt. Zeitgleich musste für weitere Maßnahmen die Unfallstelle geräumt werden und unbeteiligte Fahrzeuge wurden durch die Polizeikräfte angewiesen, langsam an der Unfallstelle vorbeizufahren.

Eine PKW-Fahrerin fuhr an dem DRK Fahrzeug vorbei und berührte die Rettungssanitäterin mit dem rechten Außenspiegel am Rücken. Der Anstoß war so stark, dass sogar der Spiegel an dem Fahrzeug beschädigt wurde. Die Sanitäterin wurde leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin hielt kurz an und beschwerte sich noch bei der Rettungssanitäterin warum sie auf die Fahrbahn getreten sei und fuhr ohne sich ernsthaft um den entstandenen Schaden zu kümmern – oder wenigstens ihre Personalien zu hinterlassen – einfach davon.

Gegen die Fahrzeugführerin wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, wobei es sich ganz sicher nicht, so die Polizei, um ein Kavaliersdelikt handelt, ermittelt. Quelle: Polizei