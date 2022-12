Veröffentlicht am 19. Dezember 2022 von wwa

HORHAUSEN – Besondere Momente zum Verschenken – Ein Festgeschenk für Irland-Fans: Tickets zu den 12. St. Patrick’s Days Horhausen 2023 – Noch bis zum 31. Dezember 2022 vergünstigte Early-Bird-Tickets sichern!

Weihnachten steht vor der Tür und die Zeit der Suche nach gelungenen Geschenkideen hat längst begonnen. Als besonderes „Festgeschenk“ für Irland-, Irish-Folk- aber auch Whisky-Fans sind ohne Zweifel Tickets zu den St. Patrick’s Days Horhausen, die am 17. und 18. März 2023 zum 12. Mal ins festlich geschmückte Horhausener Kaplan-Dasbach-Haus locken.

Wie wär’s mit einem Ticket oder zur „Irish Night“ mit den Hits der „Paddies“ und Irish Folk-Klassikern, präsentiert von der Folk-Rock-Legende PADDY GOES TO HOLYHEAD – oder zur „St. Patrick’s-Kult-Party“ mit GARDEN OF DELIGHT (G.O.D.), Deutschlands erfolgreichster Celtic-Rock/Irish-Folk-Band?!

Whisky-Liebhaber werden sich sicherlich besonders über ein Ticket inklusive exklusivem Whisky-Tasting mit Whiskyexperten Robin Pitz (Villa Konthor, Limburg) am Freitag- oder Samstagabend jeweils vor den Konzerten von 18:30 bis 19:30 Uhr freuen.

Dass die St. Patrick‘s Days Horhausen weit mehr sind als Konzertabende mit ausgezeichneten Bands, hat sich längst bis weit über die Grenzen des Westerwaldes bis in die benachbarten Bundesländer herumgesprochen. Frisch gezapftes Guinness und Kilkenny Beer, Whisky-Verkostungen, irische und schottische Spezialitäten und nicht zuletzt das besondere Ambiente im festlich geschmückten Kaplan-Dasbach-Haus runden das Spektakel anlässlich des irischen Nationalfeiertages immer wieder gelungen ab.

Vorverkauf ab 1. Dezember: Print at Home-Tickets (jetzt NEU!!!) oder Verbindliche Ticketreservierung (Online reservieren – gezahlt wird erst an der Tageskasse, kostenlose Stornierung bis zu 2 Tage vor Festivalbeginn möglich!) unter www.ww-events-online.de/tickets sowie bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, unter www.ticket-regional.de/st-patrick oder telefonisch unter 0651-9790777