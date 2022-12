Veröffentlicht am 15. Dezember 2022 von wwa

GIELEROTH – Fahrzeug überschlägt sich im Kurvenbereich auf der B8 zwischen Gieleroth und Altenkirchen

Mittwochabend, 14. Dezember 2022, ereignete sich gegen 19:20 Uhr ein Unfall auf der B 8 zwischen Gieleroth und Altenkirchen, wodurch ein Teilabschnitt der Strecke für circa eine Stunde nur Einspurig befahrbar war. Die 68jährige Fahrzeugführerin befuhr die B 8 aus Richtung Gieleroth kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor sie im Kurvenverlauf die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte über die Gegenfahrbahn in den Graben, wo sich das Fahrzeug überschlug. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der 68jährige Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Besonderer Dank der Polizei galt den insgesamt drei „First Respondern“, die durch die Leitstelle alarmiert worden sind und aus ihrer Freizeit mit ihren privaten Fahrzeugen zur medizinischen Erstversorgung an die Unfallstelle anfuhren. Quelle: Polizei