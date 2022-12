Veröffentlicht am 14. Dezember 2022 von wwa

NEUWIED – Erfolgreicher Informationsabend über den Polizeiberuf der Polizeidirektion Neuwied

Montagabend, 12. Dezember 2022, um 18:00 Uhr wurde seitens der Polizei- und Kriminalinspektion Neuwied ein Informationsabend für Interessierte Schülerinnen und Schüler am Beruf des Polizeikommissars und -kommissarin, des Kriminalkommissars und -kommissarin und des neuen Berufsbildes des IT-Kriminalisten veranstaltet. Das Interesse der Schüler und -innen und Eltern war so groß, dass es nicht für alle Interessierten einen Sitzplatz gab.

Nachdem der Vortrag der Einstellungsberater der Polizei Neuwied über die Arbeit bei Schutz- und Kriminalpolizei, die Einstellungsvoraussetzungen und den weiteren Werdegang mit anschließender Fragerunde beendet war, gab es einen praktischen Einblick durch die Schieß- und Einsatztrainer und die Diensthundestaffel. Dabei hatten die Anwesenden unter anderem die Möglichkeit, unterschiedliche Ausrüstungen anzuprobieren, mit Übungswaffen das Schießen zu üben und sich einen Funkstreifenwagen aus nächster Nähe anzusehen. Außerdem wurde ein Einsatzszenario vorgeführt.

Die Veranstaltung wurde aufgrund der positiven Resonanz aller Anwesenden erst gegen 21:00 Uhr beendet. Auch im neuen Jahr wird es solche Informationsabende in Neuwied geben, diese werden rechtzeitig in der örtlichen Presse und in den Kanälen der Polizei in den sozialen Medien bekanntgegeben. Weitere Informationen gibt es zudem jederzeit auf der Internetpräsenz www.bewerbung.polizei.rlp.de, unter 0261-103-2209 oder per Email an ppkoblenz.einstellungen@polizei.rlp.de bei den Einstellungsberatern des Polizeipräsidiums Koblenz. Quelle: Polizei