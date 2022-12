Veröffentlicht am 14. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Störung der Totenruhe auf dem Friedhof Koblenz-Metternich

Zwischen Sonntag und Montag, 11 und 12. Dezember 2022, zwischen 12:00 und 12:30 Uhr, kam es auf dem Friedhof in Koblenz-Metternich am Trifter Weg zu einer Störung der Totenruhe.

An vier Kindergräbern und einem weiteren Grab wurden die Holzkreuze aus dem Boden entnommen und kopfüber wieder aufgestellt. Zu Sachbeschädigungen kam es augenscheinlich nicht.

Die Polizeiinspektion 2 bittet um Hinweise zu den vorliegenden Straftaten. Wurden verdächtige Personen auf den Friedhöfen, insbesondere zur Nachtzeit festgestellt? Bereits am 26. November 2022 kam es auf diesem Friedhof zu einem ähnlichen Vorfall. Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz-Metternich unter 0261/103-2910. Quelle: Polizei