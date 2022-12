Veröffentlicht am 14. Dezember 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Witterungsverhältnisse führen zu einem erhöhten Einsatzaufkommen der Polizei

Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam es am Mittwoch, 14. Dezember 2022, bei der Polizeiinspektion Linz zu einem erhöhten Einsatzaufkommen. So konnten die Beamten insbesondere eine Häufung von Verkehrsunfällen mit Bagatellschäden feststellen, die auf die Wetterlage zurückzuführen waren. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Weiterhin wurde ein 60-jähriger Obdachloser am Mittwochmorgen bei Minustemperaturen in der Ortslage Linz durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn festgestellt. Der unterkühlte Mann befand ich in hilfloser Lage und konnte in einem nahegelegenen Obdachlosenwohnheim untergebracht werden. Quelle: Polizei