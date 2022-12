Veröffentlicht am 14. Dezember 2022 von wwa

REGION – Matthias Reuber will effizientere Nutzung von Wärmepumpen – Auf Initiative des Landtagsabgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden Matthias Reuber besuchten Mitglieder des CDU-Zukunftsfeldes Klima, Energie und Landwirtschaft den Landesinnungsverband Schornsteinfegerhandwerk.

„In einem Gespräch mit Schornsteinfeger Christian Baldus ist mir klar geworden, dass gerade in Zeiten der Energiewende dieser Berufszweig vor immensen Herausforderungen steht“, so Matthias Reuber. Daraus resultierend folgte eine Zusammenkunft mehrerer CDU-Landtagsabgeordneten mit Landesinnungsmeister Marco Villmann (Kaden) und Schornsteinfegermeister Jochen Scherne (Baumholder), sowie weiteren Vertretern des Landesinnungsverbandes Schornsteinfegerhandwerk. „Wir haben viele Themen besprochen, aber insbesondere die Nutzung von Wärmepumpen als energieeffiziente und umweltschonende Heiztechnik verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. Es ist klar, dass diese Technologie zukünftig eine weite Verbreitung insbesondere bei Neubauten, aber auch bei älteren privaten und gewerblichen Immobilien finden wird“, so Reuber, „aber uns ist auch klargeworden, dass viele Wärmepumpen zu oft ohne detaillierte Heizbedarfsberechnung installiert und somit falsch bemessen werden. Zu oft werden die Wärmepumpen überdies nicht an das individuelle Heizverhalten angepasst, sondern in den Werkseinstellungen betrieben“. Und hier sieht Reuber gemeinsam mit seinen Landtagskolleginnen und Kollegen Handlungsbedarf, weswegen die CDU-Fraktion im Landtag einen Antrag an den Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität formulierte, aus dem unter anderem hervorgeht, dass Bedarfsberechnung und Einstellungsoptimierung zukünftig den Bezirksschornsteinfegern obliegen sollen. „Das Schornsteinfegerhandwerk hat sich im Laufe der Jahre sehr verändert, mittlerweile gehören nicht nur Reinigung und Abgaswertemessung zu den Aufgaben, sondern auch die Energieberatung nimmt immer mehr Raum ein. Deswegen kann ich mir niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre, auch im Bereich Wärmepumpen für eine optimale Nutzung zu sorgen. Das spart für jeden Nutzer Kosten ein und ist überdies umweltfreundlich. Ich werde mit dem Schornsteinfeger Christian Baldus weiterhin in Kontakt bleiben und mich informieren und austauschen“, so Reuber abschließend.