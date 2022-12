Veröffentlicht am 13. Dezember 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Schweitzer: Land unterstützt Landkreis Kusel bei der Umsetzung des Gigabitausbaus

Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer hat dem Landkreis Kusel eine Aufstockung der Landesmittel für den Ausbau von Gigabitanschlüssen um 478.935 Euro zugesagt. Insgesamt fördert das Land den Gigabitausbau im Landkreis in Höhe von insgesamt 4.393.107 Euro. Im Zuge des Projektes sollen Bandbreiten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde entstehen. Nach Ende der Maßnahme sollen voraussichtlich 2.553 Haushalte, 66 Unternehmen, 23 Schulen mit schnellem Internet versorgt werden.

„Das Glasfaser-Projekt im Landkreis Kusel ist ein weiteres und sehr wichtiges Projekt zur Erreichung des Gigabit-Ziels in Rheinland-Pfalz. Der Landkreis ist bereits im vierten Förderaufruf des Bundes in den geförderten Ausbau eingestiegen und steuert konsequent sein Ziel zur Herstellung von Gigabit-Bandbreiten an, was ich ganz ausdrücklich begrüße. Damit unterstützt das Land ein weiteres der derzeit 50 Breitbandausbauprojekte im Land“, sagte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer.

Die Maßnahme umfasst die Anbindung von unterversorgten Haushalten, Unternehmen und Schulen im Landkreis überwiegend bis zum Gebäude mit Glasfaser. Der konkrete Projektumfang nebst damit einhergehenden Tiefbauleistungen, neu zu schaffenden Glasfaserkabelkilometern und neu zu verlegenden Leerrohrinfrastrukturen werden im Rahmen des Zuwendungsbescheids des Landes in abschließender Höhe festgesetzt.

Insgesamt verfügten nach dem Statusbericht des vergangenen Jahres im Juni 2021 94,7 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz über einen Internetanschluss mit einer Bandbreite von mindestens 50 Megabit pro Sekunde. 57 Prozent der Haushalte konnten schon mit Gigabitgeschwindigkeit im Internet surfen.