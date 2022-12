Veröffentlicht am 12. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Schlägerei in Koblenz führt zu drei Ingewahrsamnahmen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10 auf 11. Dezember 2022, gingen gegen 02:40 Uhr zwei Notrufe wegen einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Koblenzer Münzstraße ein. Mehrere entsandte Streifenwagen trafen kurze Zeit später an der Örtlichkeit ein, wo ein 50-Jähriger gerade auf den Hinterkopf eines 24-Jährigen einwirkte. Durch das Einschreiten der Polizeibeamten konnten die Männer zu Boden gebracht, gefesselt und somit voneinander getrennt werden.

Zuvor soll der jüngere Mann in einer Gaststätte in der Münzstraße einer Frau eine Ohrfeige verpasst haben. Als daraufhin ein 22-Jähriger einschritt, entstand zwischen mehreren Personen ein Tumult, weshalb der im späteren Verlauf selbst geschlagene 24-Jährige von den Türstehern der Gaststätte verwiesen wurde. Der Streit setzte sich mit dem bis dahin nicht beteiligten 50-Jährigen draußen fort.

Am Ende wurden die anfangs genannten Streithähne sowie ein weiterer sich solidarisierender Mann in Gewahrsam genommen, da sie den ausgesprochenen Platzverweis nicht befolgten. Quelle: Polizei