Veröffentlicht am 12. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Antenne vom Streifenwagen in Koblenz gestohlen

In den frühen Sonntagmorgenstunden, 11. Dezember 2022, wurden die Einsatzkräfte der Polizei während einer Sachverhaltsaufnahme im „Florinsmarkt“ in Koblenz darauf aufmerksam gemacht, dass eine männliche Person die Antenne ihres Streifenwagens entwendete. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief zuerst negativ. Kurze Zeit später meldete sich der Zeuge telefonisch auf der Wache, da er den Beschuldigten in einer Gaststätte im Florinsmarkt wiedererkannte.

Die Streifenwagenbesatzung konnte den 23-Jährigen daraufhin in der Bar antreffen. Nach erfolgter Personenkontrolle, der sich der junge Mann zunächst entziehen wollte, musste er unter erheblichem Aufwand fixiert werden, da er zusätzlichen Widerstand leistete. Letztlich konnte die gestohlene Antenne des Streifenwagens in seinen Taschen gefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde daraufhin mit einem Atemalkoholwert von 1,2 Promille in den Polizeigewahrsam gebracht. Quelle: Polizei