Veröffentlicht am 12. Dezember 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Unbekannte stehlen 17 Tonnen Split von Baustelle in Bad Hönningen, in der Gartenstraße

Im Zeitraum zwischen Freitag, 09. Dezember 2022, 14:00 Uhr und Samstag, 10. Dezember 2022, 09:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter rund 17 Tonnen Split von einer Baustelle in Bad Hönningen. Das Split war auf dem Baugrundstück aufgeschüttet worden. Der Abtransport einer solch großen Menge an Baumaterialien war vermutlich nur mit entsprechenden Geräten, LKW und Bagger möglich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden. Quelle: Polizei