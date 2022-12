Veröffentlicht am 12. Dezember 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schwerer Arbeitsunfall in Altenkirchen – zwei Personen verletzt

Montagmorgen, 12. Dezember 2022, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall in der Rudolf-Diesel-Straße in Altenkirchen. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei waren zwei männliche Personen im Alter von 40 und 62 Jahren, beide aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen, mit Verladearbeiten beauftragt. In diesem Zusammenhang wurden Glaselemente mit einem Gewicht von circa fünf Tonnen an einen Kran eingehängt. Aus noch ungeklärter Ursache lösten sich die Klemmen zur Befestigung der Ladung und die stürzte hinab.

Ein Fuß des 62jährigen Mannes wurde durch die Ladung eingeklemmt. Der 26-jährige erlitt Schnittwunden am Arm. Die vorsorglich alarmierten Feuerwehren aus Altenkirchen und Neitersen, die mit einer Mannstärke von 20 Kräften ausrückten, mussten nicht einschreiten, da die Verletzten durch weitere Mitarbeiter des Unternehmens bereits befreit wurden. Beide Personen wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in das DRK-Klinikum Altenkirchen eingeliefert. Von schwersten Verletzungen, so die Polizei, ist jedoch nicht auszugehen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, wird jedoch auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Quelle: Polizei