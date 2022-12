Veröffentlicht am 12. Dezember 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – HACHENBURG – „Strange World“ im Kino –Beirat für Migration und Integration des Landkreises Altenkirchen lädt ein

Der Beirat für Migration und Integration im Landkreis Altenkirchen und das Hachenburger Kino Cinexx laden Kinder aus dem ganzen Kreis ein, zusammen den Animationsfilm „Strange World“ anzuschauen. Darum geht es: Der Farmer Searcher Clade hat vor vielen Jahren eine überlebenswichtige Pflanze entdeckt, die nun zu verrotten droht. Er erhält den Auftrag, sie zu retten und dafür in das Innere der Pflanze zu reisen. Wenig begeistert macht sich Searcher mit seiner Frau Meridian auf den Weg. Heimlich schließt sich auch sein Sohn Ethan an. Gemeinsam entdecken sie eine wundersame Welt voller bunter Lebewesen und treffen selbst an diesem unwahrscheinlichen Ort auf bekannte Gesichter. Die Gäste der Vorstellung erwartet zudem eine vorweihnachtliche Überraschung.

Die Vorstellung findet am nächsten Sonntag, dem 18. Dezember, 15 Uhr statt. Kinder aus allen Kulturkreisen können einen schönen Kinonachmittag erleben. Die Teilnahme ist kostenlos. Pro Kind kann ein Elternteil den Film ebenfalls kostenfrei genießen. Anmeldungen werden bis zum 14. Dezember entgegen genommen: Tel.: 01522-5923581