11. Dezember 2022

RHEINLAND-PFALZ – Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe – Gelder sollen endlich fließen

ver.di erwartet nach Mitteilung von Ministerium und Verbünden in der kommenden Woche die Auszahlung der Gelder für rund 3.000 Busfahrerinnen und Busfahrer.

Der Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe könnte aller Voraussicht nach schon in der kommenden Woche endgültig befriedet sein. Nach Rückmeldung aus dem Ministerium und der jeweiligen Verkehrsverbünde, sollen heute noch die Bewilligungsbescheide eingehen an deren unmittelbaren Eingang die Auszahlung der hierfür zugesicherten Haushaltsmittel knüpfen soll, teilt der zuständige Verhandlungsführer der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Marko Bärschneider, am Freitag in Mainz mit.

Dennoch schlagen aktuell die Emotionen bei den rund 3.000 Beschäftigten des privaten Omnibusgewerbes in der Vorweihnachtszeit besonders hoch. Sie alle warten auf die Umsetzung des Manteltarifvertrages und damit auf die Auszahlung ihres Weihnachtsgeldes sowie der Inflationsausgleichsprämie und dies nicht erst seit gestern. „Seit 1.438 Tagen warten die Beschäftigten und deren Familien nach unzähligen Streiks auf das ihnen zugesicherte Geld. Ein untragbarer Zustand ist das für die Betroffenen“, erläutert der ver.di Tarif und Branchenexperte, Christian Umlauf. „Nach der heutigen finalen Mitteilung über den abgeschlossenen Genehmigungsprozess der beteiligten politischen Häuser, erwarten wir daher nun die umgehende Umsetzung der Auszahlungen seitens der Unternehmen an die Beschäftigten noch in der kommenden Woche“, so Umlauf weiter. „Sollten unsere Leute bis dahin immer noch keine Umsetzung der Arbeitgeberseite sehen, wird ver.di noch zum Ende der kommenden Woche die Streikleitung einberufen und unmittelbare Antworten finden müssen“, stellt der ver.di Verhandlungsführer, Marko Bärschneider, fest.

„Dass die Emotionen jetzt besonders hoch schlagen, liegt auch daran, dass viele Unternehmen diesen untragbaren Zustand ihren Beschäftigten nicht weiter zumuten wollten und bereits vorab, zumindest die Inflationsausgleichsprämie unseren ver.di Mitglieder ausbezahlt haben. Hierzu gehören u.a. die in Rheinland – Pfalz größten privaten Busunternehmen DB Regio Mitte GmbH und DB Regio Rhein-Mosel Bus GmbH, welche ihren Beschäftigten gegenüber damit eine echte Wertschätzung noch vor dem Weihnachtsfest bescherten“, erklärt Christian Umlauf abschließend.