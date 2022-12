Veröffentlicht am 11. Dezember 2022 von wwa

MAINZ – „Gemeinsinn und Eigenverantwortung sind gefragt!“ – Für Patrick Kunz hat die Maskenpflicht in Bus und Bahn ausgedient

Während in Bayern und Sachsen-Anhalt sowie bei einigen europäischen Nachbarn die Maskenpflicht im ÖPNV und in der Bahn aufgehoben wird oder schon wurde, müssen die Fahrgäste in Rheinland-Pfalz weiterhin eine Maske tragen. Reisen, Konzerte, Feste oder der Besuch der Adventsmärkte sind dagegen wieder ohne Maske möglich. Als Mobilitätssprecher der FREIE-WÄHLER-Landtagsfraktion ist Patrick Kunz der Auffassung, die Maskenpflicht im rheinland-pfälzischen ÖPNV abzuschaffen: „Diese ist nicht mehr verhältnismäßig! Jetzt sind Eigenverantwortung und Gemeinsinn gefragt. Jeder weiß, wie er sich und andere schützen kann.“

Niemand muss auf eine Corona-Schutzimpfung noch wochenlang warten oder sich vor Impfzentren anstellen. „Es ist auch nicht mehr darstellbar, dass die Maskenpflicht im Flugzeug gefallen ist, die Menschen im ÖPNV jedoch weiterhin dazu verpflichtet sind, eine Maske zu tragen“, ergänzt Kunz. „Ich traue den Fahrgästen die nötige Verantwortung zu, zu entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen oder nicht.“