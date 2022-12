Veröffentlicht am 11. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Absolventin des Weiterbildungsstudiengangs Kindheits- und Sozialwissenschaften (MAKS) erhält DBSH Förderpreis 2022 für ihre Masterthesis

Auch im Jahr 2022 haben der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH) und der Fachbereichstag Soziale Arbeit (FBTS) wieder einen Förderpreis für herausragende Abschlussarbeiten in der Sozialen Arbeit verliehen. Der mit einem Preisgeld von 1500 Euro dotierte Förderpreis ging in diesem Jahr an die Absolventin Ella Chasiotis des Masterstudiengangs Kindheits- und Sozialwissenschaften (MAKS) der Hochschule Koblenz, die sich mit Sozialarbeit in Kindertagesstätten (Kita) befasst hatte. Die Preisverleihung fand kürzlich in den Räumen der DBSH an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart im Rahmen des Herbst-Fachbereichstags Soziale Arbeit statt.

Ella Chasiotis beschäftigte sich in Ihrer Masterarbeit mit dem Thema „Kita-Sozialarbeit – Neue Chance für die Kita“ mit Qualitätsmerkmalen des Arbeitsfeldes Kita-Sozialarbeit in Rheinland-Pfalz aus der Sichtweise der Kita-Leitungen. Prof. Dr. Armin Schneider, Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz, hatte die Thesis betreut und mit der Note als 1,0 hervorragend bewertet. „In ihrer Thesis behandelt Ella Chasiotis ein relativ neues Handlungsfeld in innovativer und fachlich außerordentlich fundierter Weise“, lobte Schneider.

In ihrer Rede legte die Preisträgerin den persönlichen Bezug zum Themenfeld ihrer Masterthesis dar und stellte diesen mit einem Zitat des Hirnforschers Gerald Hüter in einen größeren Kontext: „Begeisterung ist wie Dünger für das Gehirn.“ Das könne sie aus eigener Erfahrung bestätigen: „Als Erzieherin habe ich meinen Fokus auf die soziale Interaktion gelegt und die sozialpädagogische Perspektive in meiner Kita mitgeprägt. Als im Zuge des neuen Kita-Gesetzes in RLP die Kita-Sozialarbeit als neue Profession in den Kitas implementiert werden sollte, wurde mir sofort klar: Das ist dein Thema und das ist deine neue berufliche Chance!“ Ihr Betreuer konnte dem nur beipflichten: „Frau Chasiotis hat diese Chance auf akademisch hohem Niveau zu nutzen gewusst. Das Team des Studiengangs MAKS beglückwünscht sie herzlich und wünscht ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute!“

Foto: Ella Chasiotis (Foto: Chasiotis)