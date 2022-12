Veröffentlicht am 11. Dezember 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller trägt trotz vieler Neuerungen, Beliebt-Bewährtes ins neue Jahr – das Bildungsporgramm für das erste Halbjahr 2023 erscheint.

Auch in 2023 bleibt vieles konstant, vor Allem die immer wieder neuen Ideen und interessanten Angebote des Bildungsteams im Felsenkeller. Das neue Jahr startet allerdings mit Bekanntem und Bewährtem: Der Esel in der tiergestützten Intervention – „Eselführerschein plus“ für TGI Anleiter – Warum Esel? Es ist immer beeindruckend, welche Wirkung die Esel in Menschen auslösen können. Mit Eselsgeduld, Achtsamkeit, Präsenz und Selbst-Wirksamkeit bringen sie uns an Punkte und Lernaufgaben, an die wir uns allein nicht heranwagen würden. Lernen mit Natur und Tieren ist im Trend.

Kleine Neuerungen gibt es aber dennoch. Nun gibt es das Angebot dauerhaft und zeitlich flexibel online abrufbar. Keine Termine zu Kursbeginn; man kann jederzeit starten. Der Kurs beruht auf einem praktisch erprobten und gut umsetzbaren Lernkonzept der Eselschule und den wissenschaftlich fundierten Methoden der TGI (tiergestützten Intervention der ISAAT Kriterien). Der Kurs ist hilfreich im Umgang mit allen Hof- und Nutztieren. Eingeladen sind vor allem Menschen, die pädagogisch, therapeutisch oder beratend tätig sind. Esel-Liebhaber, sowie soziale Einrichtungen in Planung und Konzeption von „artgerechten TGI Projekten“ werden ebenso profitieren.

Der Onlinekurs besteht aus Selbstlerneinheiten, Online-Videotreffen und positives Gruppenfeedback ist möglich und Praxis-Support kann jederzeit angefragt werden. Elke Willems, Fachkraft für systemische TGI ist immer ansprechbar. Der Zeitaufwand beträgt ca. 20 Stunden. Das Online-Theoriepaket kostet 120 €, ein Kombikurs aus Onlinemodul und Praxis-Einheit (3 Stunden Einzelcoaching) kostet 250 €. Der praktische Anteil des Kurses wird an individuell abgestimmten Terminen in der Eselschule oder mit eigenen Eseln absolviert.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.