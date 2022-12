Veröffentlicht am 10. Dezember 2022 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfallflucht nach Unfall im Begegnungsverkehr auf der K 101

Freitagmorgen, 09. Dezember 2022, gegen 06:50 Uhr kam es auf der Kreisstraße 101 zwischen den Ortslagen Kirchen (Sieg) und Herdorf zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. In Höhe des Sportplatzes, oberhalb der Ortslage Herdorf Dermbach, kam einer 55-jährigen Frau aus dem Kreis Siegen ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Der aus Richtung Herdorf kommende, rote Pkw entfernt sich nach einer seitlichen Kollision mit dem Pkw der 55-jährigen weiter in Richtung Kirchen (Sieg). An dem flüchtigen Pkw dürfte der Bereich des hinteren, linken Kotflügels beschädigt worden sein. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02741 9260 an die Polizei Betzdorf zu wenden. Quelle: Polizei