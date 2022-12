Veröffentlicht am 10. Dezember 2022 von wwa

BETZDORF – Jugendrotkreuz feiert das 5. große Kicker- und Dartturnier – Jugendliche werden im Rahmen des Turniers für die bisherige Dauer ihrer Mitgliedschaft geehrt

Aus allen vier Ortsvereinen des Jugendrotkreuz im Kreisverband Altenkirchen reisten Kinder und Jugendliche am Sonntag nach Betzdorf, um am Kicker- und Dartturnier teilzunehmen. Schon das fünfte Jahr in Folge (pausiert während der Corona-Pandemie) fand das Jahresabschlussturnier statt, bei dem alle JRKler sich ein letztes Mal gemeinsam sehen, bevor sie in die Winter- und Weihnachtspause starten. Freundlicherweise stellte die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, so dass neben dem Turnier viel Platz für das Rahmenprogramm blieb.

Die Ortsvereine Altenkirchen, Daaden, Betzdorf und Herdorf waren durch ihre Jugend vertreten und konnten am Ende des Tages Sieger in den Disziplinen „Kicker im Team“ sowie „Dart im Einzel“ küren. Die Gewinne wurden von der Jugendpflege Kirchen, der Sparkasse Westerwald-Sieg und der Westerwald-Bank gespendet.

Neben den Urkunden für die Teilnahme am Turnier, ehrte das Jugendrotkreuz im Rahmen des Turnieres erstmals die Nachwuchs-JRKler für die Dauer ihrer bisherigen Mitgliedschaft. Viele Kinder und Jugendliche erhielten Urkunden und Anstecknadeln für ihre zwei- und fünfjährige Mitgliedschaft. Zwei Jugendliche konnten sogar für siebeneinhalb Jahre aktive Mitgliedschaft im Jugendrotkreuz geehrt werden.

Bis zu den Ferien finden noch Gruppenstunden und Weihnachtsfeiern in den vier Ortsvereinen, die ein Jugendrotkreuz haben, statt. Ab Weihnachten pausiert das Ehrenamt dann bis zum Ende Weihnachtsferien. Die Jugendgruppen im Kreis starten danach wieder regelmäßig mit ihren Gruppenstunden.

Über neuen Nachwuchs freut sich das JRK immer! Ansprechpartnerin ist die Jugendrotkreuz-Referentin Jule Hardtmann (jrk@kvaltenkirchen.drk.de / 0160-91316570).

Foto: Zwei JRKler aus Stufe I kickern im Team um den Sieg.