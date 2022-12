Veröffentlicht am 10. Dezember 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK sucht Übungsleiter und oder Übungsleiterinnen

Es ist leichter, andere zu begeistern, wenn man selbst begeistert ist. Unter diesem Motto möchte das DRK Übunsgleiterinnen und Übungsleiter mit dem fachlich fundierten Ausbildungs- und Fortbildungsangeboten begeistern. Die Gesundheits- und Bewegungsprogramme sind ein wichtiger Bestandteil der Rotkreuzidee, die auch nach 150 Jahren noch frisch und notwendig ist. Wichtig ist Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Spaß am Umgang mit Menschen aller Altersgruppen, Teamfähigkeit, Spaß an der Entwicklung eigener Projekte und Ideen. Vielleicht ist ein Übungsschein bereits vorhanden und nur die Gruppe fehlt, einfach beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de melden