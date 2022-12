Veröffentlicht am 10. Dezember 2022 von wwa

UNKEL – Neu gewählter Vorstand der Jusos Kreis Neuwied unterstützt bedürftige Familien zu Weihnachten.

Die Kreis-Konferenz wählt das Sprecherteam bestehend aus Marie-Christin Schlüter aus Ockenfels, Florian Augst aus Linz am Rhein und Pascal Groothuis aus Vettelschoß. Sie repräsentieren und vertreten die Themen und Anliegen der Jusos im Kreis Neuwied für die kommenden zwei Jahre.

Der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der SPD Neuwied, Martin Diedenhofen begann mit einem Grußwort: „Es freut mich, dass wir uns heute Abend zusammengefunden haben, um einen neuen Vorstand zu wählen und damit den Weg frei zu machen für zwei Jahre voller neuer Projekte und Aktionen“.

„Wir sind dankbar für das Vertrauen, dass uns die Kreiskonferenz zugesprochen hat. Als gemeinsamer neuer Vorstand möchten wir in unserer Amtszeit besonders im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen nun besonders jugendpolitische Akzente für den Kreis Neuwied setzen“, so die drei Sprecher.

Gleich zu Beginn der Amtszeit möchten die drei neuen Juso-Sprecher auf ein für sie drängendes und bedeutungsvolles Thema aufmerksam machen. Sie rufen dazu auf, bedürftige Kinder in der Weihnachtszeit zu unterstützen. Sie wollen die Aktion nutzen, um Familien zu unterstützen, die sich gerade in Zeiten der aktuellen Krisen Geschenke nicht leisten können. Hierfür beteiligen sie sich an der Weihnachtsgeschenkaktion der Kinderarmut in Deutschland e.V.

„In der Weihnachtsvorfreude wird schnell mal vergessen, dass es auch eine hohe Anzahl bedürftiger Kinder und Jugendliche in Deutschland gibt, die leider kein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu erwarten haben. Das darf und sollte so nicht sein“, so Marie-Christin Schlüter.

Weitere Infos zum Aufruf gibt es auf den Social-Media-Kanälen der Jusos Kreis Neuwied. (Instagram: @jusoskreisneuwied/ Facebook: @Jusos Kreisverband Neuwied) Fotos: Jusos Kreisverband Neuwied/Pascal Groothuis