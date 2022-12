Veröffentlicht am 10. Dezember 2022 von wwa

PRACHT – Weihnachtsmarkt in Pracht

Am ersten Adventswochenende fand in Pracht endlich wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Das kulinarische Angebot erstreckte sich über Champignons, Pommes, Bratwurst, Alpenburger, Kuchen und Waffeln. Die Auswahl an Adventsgestecken, Outdoordeko und Selbstgenähtem gab dem Markt dann auch das weihnachtliche Flair. Warme und kalte Getränke rundeten das Angebot ab.

Die Besucher strömten zahlreich auf das Gelände des Festplatzes und machten die gemütliche Atmosphäre perfekt. Am Nachmittag besuchte der Nikolaus die anwesenden Prachter Kinder und überreichte kleine Geschenke. Die Kita-Kinder „Zur Wundertüte“ erfreuten den Nikolaus mit einem Weihnachtslied. Auch wenn es in Pracht ein kleiner Weihnachtsmarkt ist, stellten die Besucher fest, dass die Aussteller (überwiegend von den ortsansässigen Vereinen) für einen gelungenen Jahresabschluss der Prachter Veranstaltungen gesorgt hatten. Ein herzliches Dankeschön richtet Ortsbürgermeister Udo Seidler an die fleißigen Helfer, ohne die solch ein Fest nicht stattfinden kann. (udse) Fotos: OG Pracht