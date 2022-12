Veröffentlicht am 10. Dezember 2022 von wwa

WISSEN – 16. Jahreskalender für den Wissener Stadtteil Köttingerhöhe

Für den Wissener Stadtteil Köttingerhöhe ist jetzt der 16. Jahreskalender erschienen. Auf vierzehn großformatigen Seiten schlägt Verfasser Bernhard Theis wieder einen Bogen von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart. Zu finden im Kalender „Köttingerhöhe 2023“ sind rund 50 Bilddokumente mit den entsprechenden Erläuterungen. Auf einem der Blätter beispielsweise macht der Ski-Club Wissen mit dem ambitionierten Plan bekannt, sein Sportgelände zu einem Bikepark aufzurüsten. Dann können sich hier auch Radsportartisten austoben, denn auf winterliche Verhältnisse will man sich nicht mehr verlassen. Auf dem selben Blatt erschient weiterhin ein dreidimensionales Landschaftsmodell der Köttingerhöhe zwischen Nistertal und Hachenburger Straße. Geschaffen worden ist es im Rahmen des Leistungskurses Geschichte von Schülerinnen und Schüler des heimischen Kopernikus-Gymnasiums.

Der Januar zeigt Kurt Ingelbach mit seinem wunderschönen Weihnachtsdorf. Der MGV „Zufriedenheit“ darf natürlich ebensowenig fehlen wie die heimische Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“. Das Frühlingsfest in Ende ist genauso vertreten wie die aktuellen Erstkommunikanten und Erstklässler. Auf dem Blatt „Mai“ dürfen wir einen prachtvollen Geranienstrauß in Weidacker bewundern. Darunter sind die Schulentlassungen mit Lehrer Josef Ellerich von 1965 zu sehen. AM Fronleichnamstag hatte eine Riesensuchaktion von Polizeikräften aus halb Rheinland-Pfalz für Aufsehen gesorgt. Einzelheiten dazu bringt Blatt „Juni“. Im Juli spricht Bernhard Theis die besten Glückwünsche zum 90. Geburtstag von Ernst Klein aus. Im darauffolgenden Monat sind zwei Bilder vom Großbrand auf dem alten Köttinger Sportplatz an der Hachenburger Straße zu sehen. Auch neue Erkenntnisse zum früheren Schulstandort im Grünenthal dürften auf Interesse stoßen.

Der Polterabend Sauer/Lobjinski an der Kolpingstraße ist genauso Thema wie der zweite Martinsumzug. Organisiert haben ihn die Kita „Villa Kunterbunt“ und der Ski-Club. Ganz am Schluß zeigt Theis noch, wie der Weihnachtsbaum im Wissener Regiobahnhof von Köttinger Kindern geschmückt wird. Für das ansprechende Layout des Kalenders hat wie immer Hermann Stausberg gesorgt. Erhältlich ist er bei „der buchladen“, Maarstraße in Wissen und bei Backstube Müller/Café Rödder an der Hachenburger Straße. (bt) Fotos: Bernhard Theis (6), privat (1)