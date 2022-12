Veröffentlicht am 10. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Randalierer fällt in Koblenz mehrfach auf

Donnerstagmittag, 08. Dezember 2022, wurde ein obdachloser Randalierer gleich mehrfach der Polizei Koblenz gemeldet. Gegen 13 Uhr hielt sich der 62-Jährige zunächst in einem Waschsalon in der Bahnhofstraße auf. Als er dort in eine Ecke des Geschäfts urinierte und Wein verschüttete, sollte er der Örtlichkeit verwiesen werden. Als er dem nicht nachkam, mussten die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz den Platzverweis durchsetzen. Den Anweisungen leistete der 62-jährige Folge.

Doch nur kurze Zeit später, gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem Wiedersehen mit dem Mann. Diesmal hielt er sich in einem Einkaufscenter in der Hohenfelder Straße auf und schrie dort herum. Als er sich wieder weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen, mussten die Kollegen erneut tätig werden. Dem Platzverweis kam er jedoch nur für kurze Zeit nach. Um 17 Uhr hielt er sich erneut in den Geschäftsräumen auf und wollte dort nächtigen. Nach erneuter Wegweisung wurde gegen den Mann eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erfasst. Quelle: Polizei