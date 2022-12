Veröffentlicht am 9. Dezember 2022 von wwa

MONTABAUR – Bedrohung mit Pistole in Freilingen

Dienstagmorgen und -nachmittag, 06. Dezember 2022, kam es gegen 07:25 und 14:30 Uhr zu zwei Vorfällen in Freilingen, Höhe Hohe Straße 11 bis 13. Im ersten Fall bedrohte eine männliche Person (ca. 35-40 Jahre, Glatze, Camouflage-Hose, schwarze Jacke) in Höhe der Bushaltestelle bzw. der Metzgerei ein sechsjähriges Mädchen, das sich in Begleitung seiner Mutter und der zweijährigen Schwester befand, mit einer schwarzen Pistole. Beim zweiten Vorfall stand die gleiche Person an der Straße und zielte mit der Waffe auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602/9226-0 entgegen. Quelle: Polizei