Veröffentlicht am 9. Dezember 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Streitigkeiten auf dem Campingplatz in Bad Hönningen

Donnerstagnachmittag, 08. Dezember 2022, erschien ein 42-jähriger Mann aus Bad Hönningen auf dem Campingplatz in Bad Hönningen, obwohl er in der Vergangenheit für das Gelände Hausverbot erteilt bekommen hatte. Der Mann war mehrfach aufgefallen, dass er in den Sanitärräumen des Platzes geduscht hatte. Nachdem der Bad Hönninger gestern Nachmittag von einem Mitarbeiter erkannt wurde, verwies dieser den Mann des Platzes. Hierüber gerieten beide in Streit, der 42-jährige zeigte den Platzmitarbeiter wegen Beleidigung an. Außerdem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch ein. Quelle: Polizei