Veröffentlicht am 9. Dezember 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Ehrlicher Finder in Linz

Donnerstagabend, 08. Dezember 2022, erschien ein Gastwirt aus der Linzer Altstadt bei der Polizeiinspektion in Linz und übergab eine Geldbörse, die ein Gast in seinem Lokal verloren hatte. In der Geldbörse befand sich unter anderem ein hoher dreistelliger Geldbetrag. Die Geldbörse konnte dem glücklichen Verlierer komplett übergeben werden. Quelle: Polizei