Veröffentlicht am 9. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Gästeführerausbildung startet in Altenkirchen.

Der Landkreis Altenkirchen ist eine Schatzkiste, reich an großen und kleinen, aber oft auch unentdeckten Sehenswürdigkeiten, die ihn für Gäste sowie Bürgerinnen und Bürger attraktiv macht. Um die touristischen Schätze unseres Landkreises im schönen Westerwald und an der Sieg sichtbar und erlebbar zu machen, sind bereits jetzt an einigen Orten Gästeführerinnen und Gästeführer aktiv. Aber an vielen Orten fehlt ein Angebot, um regionaltypische Besonderheiten vorzustellen – Grund genug für Westerwald-Sieg-Tourismus und die Kreisvolkshochschule Altenkirchen, erstmalig eine Gästeführerausbildung anzubieten. Ziel der Ausbildung ist es, selbstbewusst und souverän Gästegruppen zu leiten, spannende Themen zu erarbeiten und Führungen optimal vorzubereiten. Im Vorfeld der am 7. Januar 2023 beginnenden Qualifizierung fand kürzlich in Altenkirchen ein Infotreffen für Interessenten statt. Und die Veranstalter konnten mehr als 30 motivierte Personen aus dem gesamten Kreisgebiet begrüßen (Foto). Wer mehr über die Ausbildung erfahren möchte, kann sich mit der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule in Verbindung setzen (Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de). (Foto: Kreisverwaltung)