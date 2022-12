Veröffentlicht am 9. Dezember 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Sachbeschädigung durch Graffiti in Waldbreitbach

Am Wochenende haben unbekannte Täter die Bushaltestelle in Waldbreitbach, Ortsteil Over mit Graffiti Schmierereien beschädigt. Als Tatzeit konnte der Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen, 03 bis 04. Dezember 2022, eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei