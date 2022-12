Veröffentlicht am 8. Dezember 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Randalierende Person im Zug in Linz am Rhein

In der Nacht zum Donnerstag, 08. Dezember 2022, bat die Bundespolizei aus Koblenz die Polizeiinspektion in Linz um Amtshilfe, da zuvor eine randalierende Person in einem Regionalzug vom Zugführer gemeldet wurde. Die Linzer Polizisten konnten den 62-jährigen Mann aus Aschaffenburg im Zug antreffen und stellten fest, dass er ohne gültiges Ticket unterwegs war. Während der polizeilichen Maßnahme stellten die Beamten fest, dass eine weitere medizinische Überwachung bei dem Mann erforderlich war. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Quelle: Polizei