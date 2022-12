Veröffentlicht am 8. Dezember 2022 von wwa

ERPEL – Auffahrunfall auf der B 42 in Erpel

Mittwochabend, 07. Dezember 2022, kam es zu einem Auffahrunfall an dem Fußgängerüberweg an der B 42 in Erpel. Nachdem eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Dattenberg an dem Überweg verkehrsbedingt anhielt, fuhr ein nachfolgender Lkw-Fahrer auf den Pkw auf. Hierbei wurde die Frau aus Dattenberg leicht verletzt. Quelle: Polizei