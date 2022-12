Veröffentlicht am 8. Dezember 2022 von wwa

DÖTTESFELD – Verkehrsunfall auf der L 265

Mittwochmorgen, 07. Dezember 2022, gegen 07:37 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 265 zwischen Linkenbach und Puderbach. Die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin verlor auf der regennassen und abschüssigen Fahrbahn im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über ihren PKW. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Der PKW kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Stillstand. Die leichtverletzte Fahrerin im mittleren Erwachsenenalter wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurden eine Blutprobe entnommen und ihre Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. An der Unfallstelle und in einem mitgeführten Rucksack sind zudem Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt worden. Quelle: Polizei