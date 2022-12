Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 48 durch Auffahren auf ein Stauende

Veröffentlicht am 8. Dezember 2022 von wwa

EBERNHAHN – BAB 48 – Verkehrsunfall auf der BAB 48 durch Auffahren auf ein Stauende – drei zum Teil schwerverletzte Personen

Mittwochnachmittag, 07. Dezember 2022, ereignete sich gegen 15:47 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 48, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren und es mehrere Verletzte gab. Ein 36jähriger Fahrzeugführer aus der VG Westerburg fuhr im dreispurigen Bereich der A 48, kurz vor der Überleitung zur A 3 Richtung Köln auf dem mittleren Fahrstreifen auf ein Stauende zufuhr und die Situation falsch einschätzte bzw. nicht erkannte. Er fuhr somit nahezu ungebremst auf einen vor ihm langsam aufs Stauende zurollenden PKW aus Hagen auf, in dem sich ein Ehepaar samt ihres Labrador-Mischlings befand. Sie wurden durch den Aufprall auf das Heck ihres Fahrzeuges herumkatapultiert und mit der Beifahrerseite unter einen stehenden 3,5 t Kastenwagen gedrückt, der dadurch wiederum auf einen staubedingt stehenden Silo-LKW geschoben wurde.

Der 71jährige Beifahrer wurde unter dem Kleinlaster eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehren Wirges und Ransbach mit der Rettungsschere aus dem Auto befreit werden. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Seine Frau und der Unfallverursacher wurden ebenfalls verletzt und zur Beobachtung in Krankenhäuser gebracht. Während der Versorgung der Verletzten durch Ersthelfer und den Rettungsdienst gelang es dem Labrador Mischling aus dem Auto zu entkommen und in ein an die Autobahn angrenzendes Waldstück zu laufen. Er konnte trotz des Einsatzes einer Drohne mit Wärmebildtechnik bis zum Abend nicht gefunden werden.

Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es waren neben den Feuerwehren Wirges, Ransbach Baumbach und Selters auch der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber, mehreren Rettungswagen und Notärzten im Einsatz.

Durch die dreistündige Vollsperrung kam es im Feierabendverkehr zu einem Rückstau bis hinter die Anschlussstelle Koblenz. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Wer Hinweise auf den entwichenen hellen Labrador-Mischling geben kann, möge sich bitte an die Polizeiautobahnstation Montabaur oder eine umliegende Polizeidienststelle wenden. Quelle: Polizei