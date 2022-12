Veröffentlicht am 8. Dezember 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Worldwide Candle Lighting Tag am Sonntag, 11. Dezember 2022

Am Sonntag, 11. Dezember 2022, findet der Internationale Worldwide Candle Lighting Tag statt; ein jährlicher Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder. An diesem Tag sind alle Angehörigen in der ganzen Welt dazu eingeladen, ihrer verstorbenen Kinder, Enkel und Geschwister besonders zu gedenken. Dazu wird um 19 Uhr eine Kerze ins Fenster gestellt.

Auf der Homepage: https://www.sternenkinder-westerwald.de hat sich der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen zur Aufgabe gemacht, betroffene in dieser schweren Zeit und mit all ihren Fragen zu unterstützen.