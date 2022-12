Veröffentlicht am 8. Dezember 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen erkundeten den Elsass

Die diesjährige Mehrtagesfahrt der Landfrauen im Bezirk Altenkirchen ging in den Südwesten Deutschlands, in die Universitätsstadt Freiburg im Breisgau. Bei einer Stadtführung erkundeten sie das von kleinen Bächen durchzogene, wiederaufgebaute, mittelalterliche Stadtzentrum und besuchten den Weihnachtsmarkt.

Am nächsten Tag überquerten die Landfrauen die Grenze nach Frankreich in den Elsass. Die Gästeführerin erläuterte anschaulich die wechselvolle Geschichte der Region zwischen Kaiserstuhl und den Vogesen. Im von Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter geprägten Colmar besichtigten die Besucherinnen das Münster St. Martin und bewunderten die weihnachtlich geschmückten Fenster und Türen. Danach wanderten sie über die Kopfsteinpflasterstraßen in Riquewihr und genossen am Abend eine Weinprobe in Vogtsburg.

Auf der Rückfahrt gab es einen Zwischenstopp in Speyer, einer der ältesten Städte Deutschlands. Nach einem Besuch im Dom ging es wieder Richtung Heimat.

Ein besonderer Dank galt Bärbel Schneider, die die Fahrt organisiert und betreut hat. Sie hat sich in den letzten Jahren um über 700 Landfrauen und Männer auf verschiedenen Reisen gekümmert und übergibt diese Aufgabe nun in andere Hände. (ase) Foto: Landfrauen