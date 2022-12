Veröffentlicht am 8. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Meilensteine der Musikgeschichte bei „Weltklassik am Klavier!“ – Chie Tsuyuki und Michael Rosenboom gastieren in Altenkirchen

Noch einmal lockt die „Weltklassik am Klavier!“ in diesem Jahr ins Altenkirchener Kreishaus: „Die Pathétique – Große Meilensteine der Musikgeschichte!“ heißt es am Sonntag, dem 18. Dezember, mit dem Duo Tsuyuki und Rosenboom. Sie spielen Werke von Beethoven, Bach und Tschaikowski.

Die beiden ausgebildeten Solopianisten Chie Tsuyuki und Michael Rosenboom sind nach der Altenkirchener „Weltklassik“-Premiere im Herbst 2021 zum zweiten Mal zu Gast in der Kreisstadt. 2009 schlossen sie sich als Duo zusammen. Sie sind international und national gern gesehene Gäste und vielfach ausgezeichnet, unter anderem beim internationalen Klavierduo-Wettbewerb „Grieg à deux“. Sowohl als Duo als auch mit Orchester haben sie sich einen Namen gemacht, beispielsweise bei der Aufführung des „Karnevals der Tiere“ mit Schauspieler Christian Quadflieg und dem Göttinger Sinfonieorchester. Schon ihre Interpretationen des Standardrepertoires lassen Konzerte des Duos durch das innig-harmonische Zusammenspiel zu einem Erlebnis werden. Wenn die beiden Künstler dann aber ihre eigenen Bearbeitungen erklingen lassen und bekannte klassische Werke mit dem Flügel in ein neues Klanggewand kleiden, dann werden ihre Konzerte zu einem einzigartigen Ereignis.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Es gilt weiterhin der reduzierte Eintrittspreis für Erwachsene von 20 Euro. Wer kann und mag, darf gerne an der Kasse 25 oder die üblichen 30 Euro bezahlen. Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Chie Tsuyuki und Michael Rosenboom gastieren bei „Weltklassik am Klavier!“ am 18. Dezember in Altenkirchen. (Foto: Chie Tsuyuki)