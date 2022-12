Veröffentlicht am 8. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreis-CDU ehrte verdiente Mitglieder

Im Bürgerhaus Elben ehrte der CDU-Kreisverband in feierlichem Rahmen langjährige Mitglieder. Der CDU-Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Matthias Reuber begrüßte als Gast den Westerburger Europaabgeordneten Ralf Seekatz. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn man trotz vieler Höhen und Tiefen, von denen auch unsere Partei in den vergangenen Jahren nicht verschont wurde, treu zu seiner Überzeugung steht, das erfordert Mut und Rückgrat“, sagte Reuber in Richtung der Parteijubilare, von denen zwei für 25 Jahre, zwölf für 40 Jahre, sechs für 50 Jahre und Reimund Reifenrath aus Mittelhof sowie der ehemalige Bundestagsabgeordneten Ulrich Schmalz aus Wissen gar für stolze 60-jährige Parteizugehörigkeit geehrt wurden. Sie alle durften sich über Lob und Anerkennung freuen, denn viele von ihnen waren über Jahre im Bundes- Landes- oder kommunalpolitischen Feld aktiv.

„Es ist wichtig, dass Sie unsere Grundwerte vor Ort in Ihrem Bereich vertreten haben, dafür möchte ich Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen“, sagte Ralf Seekatz, der in der Folge auf aktuelle politische Themen wie den Krieg in der Ukraine und die energiepolitischen Herausforderungen einging, die ein gemeinsames europäisches Handeln erfordern. Die CDU habe in ihrer Geschichte immer alles dafür getan, um an einem geeinten Europa mitzuwirken.

„Es ist heute wichtiger denn je, dass wir unsere Werte auch über unser Land hinaus verteidigen“, so Seekatz.

In der Folge ging Matthias Reuber als Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter auf die Herausforderungen für das Land Rheinland-Pfalz ein, wobei er insbesondere die Energiewende ins Visier nahm. „Wir machen uns Gedanken, wie unsere Welt in zwanzig bis dreißig Jahren aussehen kann und sollte“, sagte Reuber, der an die Jubilare und die anderen Mitglieder appellierte: „Helfen Sie uns vor Ort, unsere zukunftsorientierte Politik umzusetzen“. Reuber gratulierte auch Joachim Brenner zu dessen Wahl zum ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Betzdorf, der die Versammlung moderierte und gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden und Ralf Seekatz die Ehrungen vornahm.

Besonders freute sich der Kreisvorsitzende auch über die Anwesenheit einiger neuer Mitglieder. „Wir sehen eine deutliche Verjüngung unserer Partei, das ist angesichts der Aufgaben, die vor uns liegen, in der Bedeutung nicht zu unterschätzen“, sagte er und diese wiederum freuten sich, ebenso wie die anderen Gäste, über eine Versammlung, die neben Politik und Diskussionen auch mit Musik und einem gemeinsamen Essen zu einer Brücke zwischen den Generationen wurde, die -auch das wurde deutlich- vor allem der Wille vereint, ihre CDU wieder in die Regierungsverantwortung zu bringen. Noch ausstehende Ehrungen werden spätestens Anfang des Jahres von den Orts- und Gemeindeverbänden nachgeholt.

Ehrungen:

Für 25 Jahre Parteizugehörigkeit wurden geehrt: Irmgard Euteneuer (Herdorf), Frank Weidenbruch (Mittelhof),

für 40 Jahre: Hubert Becher (Katzwinkel), Hans-Joachim Greb (Steinebach), Alfons Lang (Scheuerfeld), Wilfried Lehnen (Malberg), Peter Merz (Hamm), Dorothea Perathoner (Betzdorf), Josef Rödder (Hövels), Christoph Schäfer (Betzdorf), Marika Schmalz (Wissen), Annelie Senft (Grünebach), Martina Wagener (Wissen), Marianne Weitershagen (Roth),

für 50 Jahre: Heinz Burbach (Wissen), Karl-Ulrich Paul (Hamm), Manfred Schell (Kirchen), Karl-Josef Schumacher (Wallmenroth), Ingrid Schwan (Kirchen), Hermann-Josef Selbach (Wissen),

für 60 Jahre: Raimund Reifenrath (Mittelhof) und Ulrich Schmalz (Wissen).