Veröffentlicht am 8. Dezember 2022 von wwa

REGION – Impfstelle Westerwald-Sieg in Hachenburg schließt

Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen wurde in der Presse über die Schließung von Impfzentren berichtet. Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz hatten das Ende dieses Angebots zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen. So ist es nicht überraschend, dass nach einem Jahr und 10.762 Impfungen (Stand: 05.12.) auch die Impfstelle Westerwald-Sieg in Hachenburg schließen wird. Betrieben wurde sie in Kooperation der drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis. In den vergangenen Wochen und Monaten war die Nachfrage nach Impfungen gegen das Corona-Virus in der kommunalen Impfstelle deutlich zurückgegangen, sodass die Öffnungszeiten bereits sukzessive verringert worden waren.

Am 15. Dezember besteht nun zum letzten Mal die Möglichkeit, sich in den ehemaligen Räumen der Graf-Heinrich-Realschule in Hachenburg impfen zu lassen. Angeboten werden Corona-Schutzimpfungen für Erwachsene und Jugendliche ab dem Alter von zwölf Jahren entsprechend der aktuellen STIKO-Empfehlung. Geimpft wird auch der an die BA.4 und BA.5 Variante angepasste Impfstoff Comirnaty von BioN-Tech/Pfizer.

Wichtig: Eine Anmeldung über das Impfportal des Landes ist erforderlich (https://impftermin.rlp.de).

Mitzubringen sind:

ein Lichtbildausweis

ggfs. der Nachweis über bereits erfolgte Coronaschutz-Impfungen

der Impfpass (wenn vorhanden)

bei Minderjährigen muss ein/eine Erziehungsberechtigte/r dabei sein.

Die Impfstelle Westerwald-Sieg befindet sich in der früheren Graf-Heinrich-Realschule in Hachenburg (Am Schwimmbad 2), sie ist barrierefrei erreichbar. In unmittelbarer Nähe gibt es ausreichend Parkplätze. Vom Parkplatz aus sind es etwa 200 Meter Fußweg bis zum Eingang.

Darüber hinaus sind weiterhin die Impfbusse unterwegs. Die genauen Standorte und Zeiträume der Impfbusse sind online u.a. über die Homepage des Westerwaldkreises unter www.westerwaldkreis.de oder unter www.corona.rlp.de einsehbar.