KOBLENZ – Ein „Schängelche“ im Dienst der Polizei – Ein „Kowelenzer Original“ dankt ab und hat den passenden Nachfolger gefunden

Wer durch die Altstadt in Koblenz flaniert, kommt kaum an ihnen vorbei: Den Stein- und Bronzefiguren, die sogenannte „Kowelenzer Originale“, also Bürger, die die Stadt in früheren Zeiten geprägt haben, abbilden. Ein solches „Kowelenzer Original“ im Dienst der Polizei ist Walter Welling, mittlerweile 80 Jahre alt und seit über 20 Jahren pensionierter Polizeirat.

Neben seiner Tätigkeit als Fachlehrer an der Landespolizeischule, legte er sich eine selbst zusammengestellte historische Uniform zu, die dem Stil der 1920er Jahre nachempfunden ist, und trat seit Mitte der 80er Jahre als „Unterhaltungskünstler“ in Uniform auf. Den Anfang machte der

Rheinland-Pfalz-Tag in Koblenz 1984. Von da begleitete er in seiner Kostümierung mehr als 30 Jahre lang verschiedenste, vornehmlich polizeiliche Veranstaltungen. Mal ermahnend, mal belustigend, aber immer mit einem Augenzwinkern, unterhielt er die Besucher und flanierte so auch des Öfteren durch die Koblenzer Altstadt.

Im Juni 2022 war es dann soweit: Ein Nachfolger für das „Amt des Altstadtschutzmannes“ wurde gesucht! Gemeldet hatte sich der Kollege Simon Breuer, Beamter bei der Kriminaldirektion Koblenz. Und Breuer ist ein waschechter Profi. Bevor es ihn zur Polizei verschlagen hat, studierte er an der renommierten Folkwang Universität der Künste in Essen. 2010 erhielt er dort sein Diplom als Bühnendarsteller. Es folgten Engagements an Theatern in Essen, Bochum, Paderborn, Detmold und Auftritte deutschlandweit. In über 150 Rollen schlüpfte Breuer in seinen Jahren als Künstler, bevor es ihn 2015 zur Polizei Rheinland-Pfalz und damit in seinen Traumberuf aus Kindertagen zog.

Die wichtigsten Einsatzinstrumente – nämlich Block und Stift – wurden ihm bereits symbolisch vor der früheren Altstadtwache, dem ersten Koblenzer Polizeirevier am Münzplatz, in dem Welling von 1965 bis 1970 arbeitete, übergeben. Und auch Breuer ist ein echtes Koblenzer „Schängelche“. Die zweite wichtige Einsatzqualifikation, das „Kowelenzer Platt“, kann er daher auch schon vorweisen.

Als kreativer „Live- und Laufact“ wird er bald die ein oder andere polizeiliche Veranstaltung begleiten. Seine Premiere feiert er mit einer Fußstreife auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt. Wer die Augen aufhält, kann ihn dort am Donnerstag, den 15. Dezember 2022, im Laufe des Nachmittags erspähen. Quelle und Fotos: Polizei