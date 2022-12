Veröffentlicht am 8. Dezember 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – 200.000 Euro Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz für die Ortsgemeinde Hamm – Bätzing-Lichtenthäler erfreut über 75 Prozent Förderung

Gute Nachrichten aus der Landeshauptstadt Mainz: Die Ortsgemeinde Hamm/Sieg erhält aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Stadt“ für die Sanierung des Ortskerns Hamm Zuwendungen in Höhe von 200.000 Euro. Dies wurde der Landtagsabgeordneten Bätzing-Lichtenthäler auf Nachfrage im Ministerium des Innern und für Sport mitgeteilt. Ausgehend von förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 266.667 Euro entspricht dies einem Fördersatz von 75 Prozent.

„Die Förderung der Ortskernsanierung durch das Land trägt dazu bei unsere Gemeinden attraktiv und für alle Generationen lebenswert zu halten, damit man überall in Rheinland-Pfalz gut leben kann“, so die engagierte Landtagsabgeordnete, die bereits als Demografieministerin und auch jetzt als Fraktionsvorsitzende, Maßnahmen zur Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen initiiert und vorantreibt. „Der ländliche Raum liegt mir dabei besonders am Herzen“, so die gebürtige Westerwälderin.