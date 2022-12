Veröffentlicht am 7. Dezember 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Veranstaltungsreihe zweier Naturparke geht weiter – Eine erdgeschichtliche Reise durch 400 Millionen Jahre

Unter dem Motto „Eine Landschaft – eine Entstehung – zwei Naturparke“ haben der Naturpark Rhein-Westerwald und der Naturpark Siebengebirge das zweite Jahr in Folge eine gemeinsame Naturparkgrenzen überschreitende Exkursion angeboten. Landschaftliche Attraktivität und Besonderheit endet nicht an Ländergrenzen, das hat die Veranstaltung der beiden Großschutzgebiete erneut verdeutlicht.

Die Rundwanderung startete in der alten Bergbaustadt Rheinbreitbach im Naturpark Rhein-Westerwald. Die Route führte über den Hausberg Koppel, das Virneberger Kreuz bis hoch zur Waldkapelle Auge Gottes am Nordhang des Asbergs, wo eine weihnachtliche Pause mit Plätzchen und Glühwein eingelegt wurde. Auch auf dem Rückweg begegneten den Exkursionsteilnehmern einzigartige geologische Zeugnisse aus früherer Zeit. Während der Exkursion erzähle der Geologe Sven van Loga den Wanderern immer wieder spannende Informationen. Dazu gehörte Wissenswertes zur Geologie und Entstehung des Siebengebirges und des Rheintals, die er in die dazugehörigen Erdzeitalter einordnete und Informatives zur geologischen Verbundenheit des Siebengebirges mit dem Westerwald. Ebenfalls begab sich die Gruppe auf die Spur des ehemaligen Erzbergbaus in Rheinbreitbach. Unterwegs fanden die 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spuren alter Bergwerke und historische Transportwege und erfuhren interessante Fakten über die landschaftliche Entstehung der Region und der abgebauten Erze.

Beide Naturparke freuten sich über das große Interesse und möchten auch in Zukunft weitere, spannende Kooperationsprojekte anbieten. Weitere Infos unter www.naturpark-rhein-westerwald.de und www.naturpark7gebirge.de.