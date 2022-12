Veröffentlicht am 7. Dezember 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Host Town: Vorbereitungen nehmen Fahrt auf – Organisationskomitee bereitet sich für Delegation aus Palau vor

Es ist noch etwas hin, bis in Berlin im nächsten Jahr die Special Olympics World Games starten und die Stadt Neuwied vorab als Host Town eine Delegation aus Palau empfängt. Doch die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Um den Gästen des Inselstaates im Pazifik ein gutes Ankommen in Deutschland zu ermöglichen, hat das Organisationskomitee unter der Federführung des städtischen Amtes für Schule und Sport die Arbeit aufgenommen. Neben den Aufgaben als Gastgeber haben sich die Beteiligten ein weiteres Ziel gesteckt: In der Stadt Neuwied soll auch nachhaltig mit Projekten die Inklusion gestärkt werden.

„Neuwied hat zahlreiche Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigungen und ist damit landesweit auch eine wichtige Anlaufstelle“, weiß Sven Stühn, stellvertretender Leiter des Amtes für Schule und Sport. „Uns ist es wichtig, genau diese Akteure ebenfalls bei den Planungen mit einzubeziehen.“ Dasselbe gelte auch für den Bereich Sport mit den zahlreichen Vereinen, die Neuwied zu bieten hat. Daher setzt sich das Komitee aus Vertretern der Stadtverwaltung und der einzelnen Institutionen sowie Neuwieder Sportvereine zusammen.

Gemeinsam wurden so schon viele Ideen gesammelt, um den Besuch der Gäste aus Palau zu gestalten. „Unsere Aufgabe als Host Town nutzen wir zudem als Chance, auch darüber hinaus Brücken zu schlagen und die Menschen zusammenzubringen“, ergänzt Sabrina Kagelmann vom städtischen Sportamt. „Natürlich steht der Sport zunächst im Vordergrund. Dennoch möchten wir auch auf kultureller Ebene etwas bewegen.“ Dazu gibt es bereits Gespräche mit dem Schlosstheater Neuwied und dem Kino Neuwied. Auch eine mögliche Aktion zum Tag der Inklusion am 5. Mai ist bereits ins Auge gefasst.

Neuwied trifft Palau – erstes digitales Kennenlernen

Bei einem ersten digitalen Kennenlernen trafen Oberbürgermeister Jan Einig und Bürgermeister Peter Jung bereits auf die Ansprechpartner aus Palau. Gemeinsam stellten Einig und Jung ihnen die Deichstadt vor und erfuhren dabei auch mehr zur Delegation. „Wer genau aus Palau zu uns kommt, steht noch nicht fest. Aber wir werden eine Delegation von insgesamt elf Personen hier in Neuwied empfangen“, erklärt Oberbürgermeister Einig. Sicher ist auch, dass darunter vier Sportler sind, die in Berlin bei den Spielen für geistig und/oder mehrfach behinderten Menschen in den Sportarten Tischtennis und Leichtathletik antreten werden. „Es ist schön zu hören, dass sich die Palauer Verantwortlichen schon sehr auf unsere Deichstadt freuen“, resümiert Jung und ergänzt: „Für uns ist allerdings auch besonders von Belang, dass Neuwied und die Menschen hier vor Ort perspektivisch von der Inklusionsbewegung, angestoßen durch das Host-Town-Programm, profitieren.“

Das Organisationskomitee freut sich weiterhin über Unterstützung. Interessierte Sportvereine, die sich bei der Planung beteiligen und einbringen möchten, können sich beim Sportamt per E-Mail an sportamt@neuwied.de melden.

Foto: Gemeinsam bereitet sich das Organisationskomitee auf die Gäste aus Palau vor und erarbeitet in den Arbeitstreffen auch, wie sich die Inklusion nachhaltig stärken lässt.