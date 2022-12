Veröffentlicht am 7. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz verabschiedete 35 Absolventinnen und Absolventen der Werkstofftechnik Glas und Keramik

35 Absolventinnen und Absolventen der Werkstofftechnik Glas und Keramik konnte der Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe der Hochschule Koblenz nun im Beisein von Angehörigen und Freunden feierlich verabschieden.

Nach den Eröffnungsworten des Präsidenten der Hochschule Koblenz Prof. Dr. Karl Stoffel führte der Standortleiter des WesterWaldCampus Prof. Dr. Olaf Krause durch das Programm. Gemeinsam mit den Professoren und der Professorin, die die Abschlussarbeiten der Absolvierenden betreut hatten, händigte er im großen Hörsaal des WesterWaldCampus die Bachelor- und Master-Urkunden aus. Dabei sprachen die Lehrenden noch einmal lobende Worte aus oder gaben gemeinsame Anekdoten zum Besten. Die dadurch zu Tage tretende persönliche Note betonte auch Krause: „Am kleinsten Campus in Höhr-Grenzhausen ist durch die optimale Betreuungssituation eine ganz spezielle Lernatmosphäre gegeben. Eine solche Nähe zu den Studierenden als auch zur Industrie ist bundesweit nicht oft zu finden.“

Den diesjährigen Festvortrag hielten die beiden Absolvierenden Jana Klöckner und Philip Koberg, die für die besten Abschlüsse des Master-Studiums geehrt wurden. Sie gaben einen kurzweiligen Überblick darüber, wie sie das Studium und auch die Onlinelehre persönlich wahrgenommen haben. Dies trugen die beiden sehr humorvoll vor, zeigten aber auch in der fachlichen Präsentation ihrer Abschlussarbeiten, auf welch hohem Niveau hier die wissenschaftliche Herangehensweise erfolgte. Alle Absolventinnen und Absolventen blicken in eine positive Zukunft mit besten beruflichen Perspektiven, da die Nachfrage an qualifizierten Ingenieurinnen und Ingenieuren der Werkstofftechnik Glas und Keramik nach wie vor groß ist.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Charles Herrig. Mit vielen guten Wünschen und Empfehlungen verabschiedete die Fachrichtung ihre Absolventinnen und Absolventen ins Berufsleben und viele in das anstehende Master-Studium. Mit der traditionellen Feuerzangenbowle, die die Fachschaft des WesterWaldCampus organisierte, fand im Anschluss an die Veranstaltung ein weiteres Highlight des feierlichen Abends statt.

Foto: Die Absolventinnen und Absolventen mit ihren Lehrenden (Foto: Hochschule Koblenz/Klersy)