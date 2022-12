Veröffentlicht am 6. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisausschuss am Montag: Haushalt, Kita-Personalkosten und Auftragsvergaben auf der Tagesordnung

Die 34. Sitzung des Kreisausschusses in der laufenden Wahlperiode des Altenkirchener Kreistages steht an: Die Mitglieder treffen sich am nächsten Montag, dem 12. Dezember, um 16.30 Uhr, im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung in Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, 1. Obergeschoss, Raum 111). Für Besucher gibt es die Möglichkeit, den öffentlichen Teil der Sitzung von der Empore aus zu verfolgen.

Dabei geht es um den Kreis-Haushalt 2023, der in der Kreistagssitzung am 19. Dezember verabschiedet werden soll. Daneben stehen der Jahresabschluss 2021 der Kulturellen Einrichtungen des Kreises Altenkirchen, die Beteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten freier Träger für die Jahre 2016 sowie 2018 bis 2020 und eine Änderung der Gebührensatzung für die Kreisvolkshochschule auf der Tagesordnung. Für die Erweiterung der IGS Horhausen steht zudem die Vergabe für die Beschaffung von Holzinnentüren und von Sportgeräten an, schließlich geht es noch um die Beschaffung von Netzwerkkomponenten im Rahmen des „DigitalPakt 1“. Informationen zu den einzelnen Punkten sind verfügbar im Rats- und Bürgerinformationssystem der Kreisverwaltung (https://altenkirchen.more-rubin1.de/meeting.php?id=2022-KA-220).