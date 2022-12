Veröffentlicht am 6. Dezember 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – IHK-Regionalbeirat Altenkirchen tauscht sich zur aktuellen Wirtschaftslage im Landkreis aus

Der IHK-Regionalbeirat Altenkirchen traf sich in den Räumen der Group Schumacher in Eichelhardt und diskutierte mit Landrat Dr. Peter Enders, Lars Kober (Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen) sowie Bastian Prieß (Citymanager Stadt Altenkirchen) über die Auswirkungen der Energiekrise auf die hiesige Wirtschaft.

Die aktuelle Energiepreiskrise setzt viele Betriebe unter Druck. Vor allem die unsichere Energieversorgung bereitet vielen Unternehmern große Sorgen. Denn die Betriebe sind nicht nur von höheren Energiekosten belastet; einige Unternehmen, deren Lieferverträge auslaufen, haben Probleme, überhaupt einen neuen Vertrag zu erhalten. Die Herausforderungen für die regionale Wirtschaft reichen weiter als nur bis zum Ende des Winters. „Aktuell zahlen Unternehmen hierzulande fünfmal so viel für Strom wie in den USA und dreimal so viel wie in Frankreich. Das ist ein so gravierender Unterschied, dass sich das gerade für energieintensive Unternehmen kaum durch andere Vorteile ausgleichen lässt“, konstatieren die Beiratsmitglieder. „Der Wirtschaftsstandort Deutschland verliert aufgrund der hohen Energiekosten und dem Fachkräftemangel zunehmend an Attraktivität“, so IHK-Vizepräsident Thomas Bellersheim. „Für viele Unternehmen werden die explodierten Energiekosten existenzbedrohend sein“, ergänzt Beiratsvorsitzender Andreas Winters.

Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, muss der Ausbau der Windenergie wieder an Fahrt gewinnen. Der IHK-Regionalbeirat fordert daher, die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Anpassung des Verbandsklagerechts. „Zahlreiche Windenergieprojekte werden von Umwelt- und Naturschutzverbänden im Klageweg angegriffen und dadurch in ihrer Realisierung verzögert. Um mehr Genehmigungen von Windenergieanlagen an Land zu ermöglichen, ist es notwendig, das Verbandsklagerecht in seiner Reichweite zu überprüfen“, sind sich die Beiratsmitglieder einig.

Mit Blick auf das kommende Jahr, freut sich der Beirat auf die gemeinsamen Aktivitäten und Veranstaltungen wie z.B. die IHK-Unternehmergespräche für kleine Gewerbebetriebe in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Altenkirchen, die Fortführung der Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse (ABOM) im Kulturwerk in Wissen oder auf die regelmäßigen Netzwerktreffen der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald.