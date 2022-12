Veröffentlicht am 6. Dezember 2022 von wwa

HERDORF – Auf einen ungezwungenen Plausch mit der Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler – „FreiTalk“ in Herdorf am Hüttenhaus

In regelmäßigen Abständen ist die Abgeordnete freitags an gut frequentierten öffentlichen Standorten mit einem Infostand anzutreffen. Die Politikerin freut sich auf offene und lockere Gespräche beim „FreiTalk“ am Freitag, den 09. Dezember von 16 bis 17 Uhr, in Herdorf vor dem Hüttenhaus. „Der ungezwungene, offene und ehrliche Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern meines Wahlkreises motiviert und inspiriert mich immer sehr für meine politische Arbeit auf Landesebene. Da kommt vieles genau auf den Punkt und wenn möglich, bringe ich die Dinge dann auf den Weg“, freut sich Bätzing-Lichtenthäler schon jetzt auf die Kontakte in Herdorf.

Wer an diesem Freitag nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit beim nächsten „Sabines Stammtisch“ oder „Sabine bewegt“ bei der Fraktionschefin der SPD im rheinland-pfälzischen Landtag, ein offenes Ohr für seine Anliegen zu finden.

„Ich freue mich stets darüber, wenn diese Angebote gut angenommen werden und ich, mal im Kleinen und manchmal im Großen, etwas für die Bürgerinnen und Bürger bewirken kann“, begründet die heimische Landtagsabgeordnete ihr vielfältiges Angebot zur Kontaktaufnahme.